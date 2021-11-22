Москалькова предложила внести поправки о компенсации при изъятии жилья

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости внести в Жилищный кодекс дополнения, которые касаются размера возмещения за жилье, изымаемое государством у граждан.

По ее мнению, размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади помещения.

"В первую очередь необходимо внести в Жилищный кодекс дополнения, касающиеся изъятия жилых помещений для государственных или муниципальных нужд. Такие поправки должны устанавливать, что размер возмещения за изымаемое жилье не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по общей площади жилого помещения", - сказала Москалькова в интервью "Парламентской газете", опубликованном в понедельник.

Также, по ее мнению, важно внимательнее относиться к работе юридических механизмов, которые должны обеспечивать жилищные права инвалидов и детей-сирот.

Кроме того, Москалькова заявила, что необходимо усилить правовую защиту переселенцев из домов, признанных непригодными для проживания. "Безо всяких проволочек необходимо переселять людей из признанных непригодными для проживания домов", - сказала она.

Российский омбудсмен сообщила, что за последние девять месяцев количество обращений о нарушении жилищных прав граждан увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - за это время поступило свыше 3 тыс. жалоб.

По ее словам, чаще всего граждане обращаются по поводу завышения платы за жилье и коммунальные услуги - число таких жалоб увеличилось на 71% по сравнению с 2020 годом. Почти в три раза больше жалоб стало по теме переселения из ветхого и аварийного жилья.

Москалькова также сообщила, что почти в 2,5 раза выросло количество обращений, связанных с предоставлением жилых помещений льготным категориям граждан, в 2,3 раза - по выселениям, в 2,1 раза - о постановке на жилищный учет. Обращений от обманутых дольщиков стало на 67% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Больше всего жалоб о нарушении жилищных прав, по словам омбудсмена, поступило из Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. "Меньше всего жалоб мы получаем из Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Но особенно впечатляет статистика по Карачаево-Черкесской Республике и по Республике Алтай - за последние девять месяцев оттуда поступило всего по одной жалобе", - отметила она.