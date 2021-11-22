Экс-директор "БалтСтроя" осужден условно за хищения при реконструкции БДТ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга признал бывшего управляющего АО "БалтСтрой" Александра Коченова виновным в мошенничестве при реконструкции Большого драматического театра. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил Коченову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, а также взыскал 6 482 274 рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по городу, следствие и суд установили, что с 2011 по 2014 год фигурант от имени АО "БалтСтрой" заключил государственные контракты и дополнительные соглашения к ним на реставрацию и реконструкцию помещений БДТ, не намереваясь при этом в полном объеме выполнять обязательства.

С целью хищения денег, выделенных в рамках контрактов, мужчина предоставил заказчику документацию с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных на объекте работ.

В результате преступных действий подсудимый похитил из бюджета РФ около 6,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.