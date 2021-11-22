Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-директор "БалтСтроя" осужден условно за хищения при реконструкции БДТ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга признал бывшего управляющего АО "БалтСтрой" Александра Коченова виновным в мошенничестве при реконструкции Большого драматического театра. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил Коченову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, а также взыскал 6 482 274 рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по городу, следствие и суд установили, что с 2011 по 2014 год фигурант от имени АО "БалтСтрой" заключил государственные контракты и дополнительные соглашения к ним на реставрацию и реконструкцию помещений БДТ, не намереваясь при этом в полном объеме выполнять обязательства.

С целью хищения денег, выделенных в рамках контрактов, мужчина предоставил заказчику документацию с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных на объекте работ.

В результате преступных действий подсудимый похитил из бюджета РФ около 6,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Петербург Большой драматический театр БДТ БалтСтрой Александр Коченов

Новости

Генпрокуратура РФ будет добиваться запрета определенных действий для Рашкина

Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят тему Украины

Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят тему Украины

Кремль пока не стал оценивать законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Песков отказался комментировать версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

Источники назвали недоказанной версию о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой

Источники назвали недоказанной версию о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });