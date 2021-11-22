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Лжеспасателей на автомобиле с мигалкой задержали в Петербурге

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Автомобиль коммерческой организации, замаскированный под транспортное средство экстренных служб, обнаружили в Приморском районе Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Подозрительную "Газель" с цветографическими обозначениями аварийно-спасательной службы, оборудованную специальными световыми сигналами, инспекторы ДПС остановили на улице Ильюшина. При проверке выяснилось, что машина не имеет отношения к спасателям, а принадлежит частной компании. Водитель не смог объяснить наличие спецсигналов.

"По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки вип-клиентов. Информация проверяется", - сообщает пресс-служба.

В связи с выявленными нарушениями в отношении водителя и коммерческой организации составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

Петербург МВД

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