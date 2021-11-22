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Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает, что составил реестр из 13 иностранных интернет-компаний, которые в рамках так называемого закона о приземлении должны к 1 января 2022 года создать в России полноценное представительство, а также открыть личный кабинет на сайте ведомства.

"Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о компаниях Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

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Роскомнадзор

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