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Арестован водитель "Газели", сбивший четырех человек в Новой Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы арестовал до 21 января водителя "Газели", в нетрезвом состоянии устроившего ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб ребёнок, сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, в субботу вечером в деревне Николо-Хованское водитель "Газели" сбил двух женщин и двух детей, один из которых находился в коляске. В результате один ребенок погиб на месте, а обе женщины и второй ребенок были госпитализированы.

Возбуждено дело по статье ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и расследование дела находятся на контроле городской прокуратуры.

Москва

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