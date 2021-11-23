Экс-следователь петербургской полиции осуждена условно по делу о взятке в 6 млн руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы бывшую сотрудницу полиции Сабину Адамян, обвиняемую в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Адамян назначено 4 года условного заключения с лишением права занимать должности на госслужбе в течение трех лет, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что вину в инкриминируемом деянии женщина признала.

Женщину задержали осенью 2020 года. Согласно материалам дела, старший следователь отдела по расследованию неочевидных преступлений УМВД по Фрунзенскому району Петербурга Адамян, занимаясь расследованием дела, возбужденного по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении неустановленных лиц, требовала у предполагаемых подозреваемых – учредителя и гендиректора ООО "Глобалтрейд" – не менее 6 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Она была задержана после получения части взятки в виде муляжа денег на сумму 4,5 млн рублей.