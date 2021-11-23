Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-следователь петербургской полиции осуждена условно по делу о взятке в 6 млн руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы бывшую сотрудницу полиции Сабину Адамян, обвиняемую в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Адамян назначено 4 года условного заключения с лишением права занимать должности на госслужбе в течение трех лет, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что вину в инкриминируемом деянии женщина признала.

Женщину задержали осенью 2020 года. Согласно материалам дела, старший следователь отдела по расследованию неочевидных преступлений УМВД по Фрунзенскому району Петербурга Адамян, занимаясь расследованием дела, возбужденного по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении неустановленных лиц, требовала у предполагаемых подозреваемых – учредителя и гендиректора ООО "Глобалтрейд" – не менее 6 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Она была задержана после получения части взятки в виде муляжа денег на сумму 4,5 млн рублей.

Петербург

Новости

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"
Нападения в школах и вузах

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Пандемия коронавируса

Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });