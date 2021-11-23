Более 1300 ИТ-специалистов примут участие в финале "Цифрового прорыва" 2 – 4 декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - 23 ноября состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги полуфиналов третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв", проекта АНО "Россия — страна возможностей", и объявлены место и даты проведения финального этапа конкурса. В финал "Цифрового прорыва" выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу 8 полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионата — всего 1333 человека. За 7 месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тыс. человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тыс. человек.

На финале будут представлены 12 кейсов от следующих компаний и государственных органов: от Минцифры Республики Татарстан, Госкорпорации "Росатом", "Транспортных инноваций Москвы", Accenture, ВТБ, "Россетей", "Ростелекома", ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech, Министерства энергетики.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул важность конкурса для формирования профессионального сообщества IT-специалистов.

"Одно из главных достижений конкурса ­– формирование сильного профессионального сообщества. Более 257 тыс. человек вовлечены в мероприятия конкурса за 3 сезона, и почти 100 тыс. из них – только в этом году (прим. – 51 234 участника конкурсных соревнований, остальные – участники сообщества). В тематических хакатонах третьего сезона приняли участие 1 223 команды. А конкурсантами IT-чемпионата по машинному обучению, искусственному интеллекту и большим данным стали 4 943 разработчиков, которые создали 8831 решение – в 2 раза больше, чем в прошлом году (4415 работающих решений). Финал конкурса пройдет 2-4 декабря, где 1 333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы. Пусть победят сильнейшие! Но главная победа для нас – это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Центральным ИТ-хабом финала станет город Иннополис (Республика Татарстан), где на протяжении 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач, пройдут отраслевые мероприятия, внепрограммные активности для амбассадоров, экспертов, трекеров, СМИ. Также команды будут соревноваться онлайн и в 18 региональных ИТ-хабах.

"2–4 декабря Иннополис станет главным ИТ-хабом страны и примет финалистов Всероссии‌ского конкурса "Цифровой прорыв", его амбассадоров, экспертов и партнеров от государства и бизнеса. В Иннополисе будет развёрнута студия, откуда будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала. Город выбран местом проведения мероприятия не случайно. Помимо первого ИT- университета в России и ОЭЗ "Иннополис" для компаний технико-внедренческого типа, город Иннополис — это также тестовая площадка для новых технологий и цифровых решений. Для нас важно создавать и поддерживать условия для развития ИТ-отрасли в нашей стране. Я надеюсь, что участники, которые приедут в Иннополис, вдохновятся атмосферой самого молодого и технологичного города. Желаю удачи всем участникам конкурса! Добро пожаловать в Иннополис!", — отмечает Руслан Шагалеев, мэр г. Иннополис.

Директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко отметил, что решения лучших участников третьего сезона уже реализуются на практике.

"По итогам восьми полуфиналов хакатонщики создали 879 решений. Больше всего решений было представлено в рамках хакатона, посвященного образованию и развитию кадров, а также хакатона о медицине и здравоохранении. Итог IT-чемпионата — более 8.000 решений. Для нас также важно, чтобы решения участников "Цифрового прорыва" находили свое воплощение и реализовывались на практике. И в этом году есть много таких примеров. Так, команда BigDataMSU разработала решение для сбора данных о транспортных потоках, которое позволит собирать необходимую информацию для проведения ремонта дорог. Сейчас команда уже готовится к новой фазе испытаний совместно с ЦОДД. А команда "Надмозги" продолжает работу над решением, разработанным на хакатоне: ребята разработали социальный маркетплейс для воспитанников детских домов. Уже в конце января 2022 участники планируют запустить пилотную версию проекта, и масштабировать решение на другие регионы. С нетерпением ждем новых инновационных решений по итогам финального хакатона!", — отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Полуфинальные этапы конкурса подарили нам множество интересных решений: некоторые из них уже применяются крупнейшими компаниями, другим лишь предстоит процесс внедрения, какие-то прототипы могут стать началом большого проекта или технологии. О том, как прошли 8 полуфиналов, чем жил "Цифровой прорыв 2021" рассказала куратор проектной команды конкурса Татьяна Голубовская:

"Для того, чтобы вся Россия узнала о наших участниках, их историях, мы сняли фильм "Хакатонщики. Жизнь после Цифрового прорыва", премьера которого состоится сегодня. Мы развиваем сообщество не только участников, но и наших экспертов. И поэтому в сентябре мы представили новый инструмент — HiPro Digital Expert. Это сообщество экспертов, вошедших в ТОП-30 рейтинга по итогам всех хакатонов за сезон конкурса, а также программа поощрения для них. Программа базируется на рейтинге — всесторонней оценке работы эксперта на хакатонах по ключевым компетенциям, позволяющим ему быть успешным в работе с командами участников. И ещё достижение сезона этого года — ЦП-ТВ. Наша команда сняла 7 настоящих фильмов, а онлайн-трансляции "Цифрового прорыва" набрали уже 7,5 млн просмотров. Это огромное количество интервью, более 1 500 спикеров, аналитические материалы. Это настоящая база знаний и источник вдохновения не только для команд, но и для всех зрителей", —отметила куратор проектной команды конкурса Татьяна Голубовская.

Своими впечатлениями от участия в хакатонах поделились партнеры и кейсодержатели.

"Росатом сотрудничает с "Цифровым прорывом" не первый год: каждый раз – это яркое событие для той и другой стороны, новые интересные возможности для каждого. Участники хакатона помогают решать самые актуальные и своевременные кейсы, которые сейчас стоят перед атомной отраслью. Я хочу поблагодарить всех за творческий подход при отработке этих важных задач. Желаю финалистам успехов: вы уже проделали огромный путь, осталось самое интересное!" — подчеркнул Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации "Росатом".

"На протяжении года мы участвуем в хакатоне "Цифровой прорыв" как кейсодержатели и не перестаем удивляться, насколько крутые проекты приходят, чтобы доказать себе и нам — инновациям быть. Мы рады, что своими задачами знакомим IT-сообщество с актуальными вопросами Транспортного комплекса и получаем качественный фидбек от команд, а также нестандартные решения" — сказала Мария Андрианова, Директор по стратегическому развитию АНО "Московская дирекция транспортного обслуживания".

"Для Группы "Россети" "Цифровой прорыв" – это не просто состязание талантливых специалистов, но также настоящий акселератор проектов. По итогам прошлогоднего IT-хакатона был создан прототип платформы для дистанционного обучения сотрудников цифровых подстанций. Сегодня она уже пилотируется в учебных центрах. В этом году мы подготовили для финального этапа еще одно интересное задание – систему онлайн-тренажера для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Уверен, участники проявят нестандартный подход и удивят своими предложениями. Желаю успехов всем конкурсантам!" — отметил Руслан Гулевич, Управляющий операционной деятельностью "Россети Цифра".

"Одним из ключевых направлений для ВТБ является реализация крупных социальных проектов, которые, зачастую, задают вектор для рынка в целом. Мы запускаем новые продукты и сервисы, которые помогают значительно улучшать жизнь миллионов россиян. "Цифровой прорыв" стал для нас, как и для множества крупнейших компаний страны, площадкой, где мы, благодаря представителям IT-сообщества, можем черпать свежие прорывные идеи", — подчеркнул Святослав Агеев, Начальник управления "Государственные услуги", розничный бизнес, ПАО ВТБ.

"Участие в "Цифровом прорыве 2021" позволяет нам не только пообщаться со всероссийским сообществом ИТ-специалистов и рассказать им о проектах, которые мы реализуем в России и мире, но и сформировать воронку новых креативных идей, которые помогают нам увидеть решение кейса с самых разных сторон. Для нас очень важно ощущать себя частью сообщества, здесь и сейчас создающего цифровое будущее нашей страны. Я желаю успеха всем финалистам конкурса! До встречи в Иннополисе!" — отметил Филипп Мухин, Руководитель практики "Открытые инновации", Accenture.

"ПСБ представил для участников "Цифрового прорыва" кейс, решение которого позволяет в перспективе значительно ускорить адаптацию новых сотрудников и IT-команд. Эта задача является для нас сегодня особенно актуальной и имеет стратегическое значение на фоне происходящей цифровой трансформации ПСБ, сопряженной с расширением штата IT-специалистов. Количество продуктовых команд банка уже кратно увеличилось, в 2022 году для реализации всех планов по развитию бизнеса и цифровизации ПСБ потребуется еще немало новых специалистов по разным направлениям, и процесс их интеграции в рабочий процесс должен проходить быстро и максимально комфортно", — рассказал Сергей Пегасов, старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий ПСБ.

"На мой взгляд "Цифровой прорыв 2021" можно назвать главным ИТ-конкурсом этого года, настолько он масштабен по количеству участников и по его впечатляющим результатам: свыше 8000 созданных решений сотнями команд-участников и по результатам финала их будет еще больше. Уверен, что многие из решений удастся использовать теперь уже в реальной среде на уровне конкретных бизнес-кейсов или для решения важных социальных задач. Желаю всем принявшим участие не потерять запал и попытаться реализовать свои идеи, воспользоваться теми возможностями, которые дает эта площадка со стороны кейсодержателей, партнеров конкурса и государства. Желаю участникам финала успехов и победы сильнейшим!" — прокомментировал Дарий Халитов, директор по развитию информационных систем ПАО "Ростелеком".

"Конкурс "Цифровой прорыв" сформировал вокруг себя уникальное и открытое сообщество IT-специалистов, которые каждый раз доказывает, как много в России по-настоящему талантливых и неординарных профессионалов. Мы рады, что в этом году в числе тех, кто подготовил для конкурсантов свои кейсы, есть и портфельная компания фондов Baring Vostok – "Баланс-Платформа", которая является лидером среди SaaS-платформ для компаний финансового сектора. Уверены, что подобные "Цифровому прорыву" инициативы особенно важны не только в масштабах развития бизнес-сообщества, но и в масштабах всей страны – поскольку именно они позволяют вывести цифровую трансформацию экономики на качественно новый уровень" — прокомментировала Марина Амелина, Вице-президент Baring Vostok Capital Partners в России и СНГ.

"Для билайна это первый "Цифровой прорыв" и мы надеемся, точнее, даже уверены, что знания и опыт участников хакатона позволят нам по-другому посмотреть на наше решение и улучшить его, ведь каждый из нас в своей жизни выступает в роли родителя, испытывающего тревогу за ребёнка, или беспокоится о своих родителях или родственниках. Желаю всем конкурсантам успешного выступления и больших побед в будущем!", — сказал Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям билайн.

"Хакатоны "Цифровой прорыв", на наш взгляд, дают уникальную возможность компаниям из разных отраслей проработать свои самые смелые гипотезы за короткий срок. Участие Hyper AdTech в Хакатоне имеет немаловажное значение для нас, как для платформы, специализирующейся на рекламных технологиях. По итогам конкурса мы планируем получить инновационное решение, способное повлиять на наш продукт. Мы рады принять участие в финале такого масштабного конкурса наряду с крупными федеральными компаниями и проектами. Рассчитываем, что разработанное решение и его успешное применение обеспечит Hyper AdTech преимущество на рынке digital-рекламы", — отметил Армен Гулинян, основатель и генеральный директор programmatic-платформы Hyper AdTech.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".