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На четырех забайкальцев завели сразу 14 дел о хищениях у сирот и автомобилистов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Около полутора десятка уголовных дел возбуждено в Забайкальском крае в отношении четырех местных жителей, которые подозреваются в хищении средств у воспитанников социальных учреждений и автомобилистов.

"Общая сумма материального ущерба превышает 2,8 млн рублей. Предварительно установлено, что житель Забайкальского края, отбывая наказание в местах лишения свободы с 2017 года, вступил в преступный сговор с тремя своими знакомыми", - сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые входили в доверие воспитанников социальных учреждений, которым исполнилось 18 лет, а затем в процессе общения узнавали, есть ли средства на счетах молодых людей. Обманным путем или пользуясь доверием они впоследствии похищали деньги.

"Кроме того, фигуранты завязывали знакомство с жителями региона, владеющими автомобилями. Под различными предлогами им удавалось получать транспортные средства в личное пользование. За их возврат они требовали заплатить определенную сумму под угрозой применения физического насилия", - отметила Волк.

Опасаясь расправы, потерпевшие не обращались с заявлениями в полицию. Группа действовала на протяжении нескольких лет.

Следователями УМВД России по Забайкальскому краю было возбуждено 14 уголовных дел по статье 158 (кража), статье 159 (мошенничество) и статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), которые впоследствии соединены в одно производство.

Трое подозреваемых арестованы, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Забайкальский край

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