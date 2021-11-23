Против спортсменки возбудили уголовное дело об оскорблении полицейских в Пулково

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спортсменка подозревается в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Пулково, задержавших тренера за отказ надеть маску, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по Петербургу.

В отношении девушки, чье имя в ведомстве не уточняют, возбуждено дело по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Спортсменке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время ей предъявят обвинение, говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 ноября улетавший из Пулково тренер по плаванию, имя которого в пресс-службе также не называют, отказался надеть маску, в связи с чем администрация аэропорта вызвала полицию. Мужчина якобы "оказал неповиновение в ответ на правомерные требования полицейских", в связи с чем к нему применили силу, отметили в СКР.

Следствие полагает, что наблюдавшая за происходящим 29-летняя спортсменка, которая должна была вылететь с тренером, "из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД в аэропорту Пулково".

В ведомстве отмечают, что в рамках расследования дела юридическую оценку дадут и действиям сотрудников полиции.

Днем ранее многократная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах Виталина Симонова опубликовала в инстаграме видеозапись задержания в аэропорту Пулково заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. Кадры засвидетельствовали, как двое полицейских заламывают мужчине руки. Снимавшая инцидент девушка эмоционально комментировала происходящее, требуя отпустить Ильина. В подписи к видео Симонова пояснила, что тренер был задержан в аэропорту за отказ надевать маску.

Как сообщалось ранее во вторник, в отношении Ильина составили протокол по ст. статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Московский суд Петербурга должен был рассмотреть материалы во вторник, однако, как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города, заседание отложили на 25 ноября.