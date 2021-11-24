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Президент РАН счел, что проект "Прорыв" устранит фобии общества в отношении атомной энергетики

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Успешная реализация проекта "Прорыв" гарантирует безопасность ядерной энергетики и устранит общественные фобии относительно атомных станций и радиоактивных отходов, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Речь о российском проекте "Прорыв", который должен устранить все фобии. Дело в том, что впервые будет реализован замкнутый ядерный цикл, который, по утверждению авторов проекта, гарантирует безопасность ядерной энергетики при любых ситуациях. Иными словами, никакие Чернобыли или Фукусимы невозможны в принципе", - сообщил Сергеев в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его словам, в этом проекте "решается и проблема ядерных отходов", которые "будут служить топливом для реакторов".

"Остаточная радиация возвращаемых из ядерного цикла отходов будет сравнима с естественным радиационным фоном. Кроме того, противники (атомной энергетики - ИФ) говорят о дефиците в природе урана-235, который используется в традиционных реакторах на тепловых нейтронах. Так вот, на новых реакторах можно применить уран-238, запасы которого огромны", - уточнил глава РАН.

"Если мы к 2030 году запустим проект "Прорыв", и покажем то, что все фобии отбиваются, это может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику "зеленой", - подчеркнул Сергеев в беседе с изданием.

Также он заявил, что России нужно быть готовой к тому, что удешевление возобновляемой энергии поставит вопрос о рентабельности углеводородной энергетики, поэтому следует нарабатывать собственные технологии в этой сфере.

"Прогресс может привести к сильному удешевлению возобновляемой энергии. И нам нужно быть готовыми, что удешевление этой энергии поставит вопрос о рентабельности углеводородной энергетики. Нужно самим обязательно нарабатывать свои технологии в этой сфере", - сказал глава РАН в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

При этом он уточнил, что в данный момент "у нас дешевая другая энергия, поэтому рыночных стимулов для развития возобновляемой энергетики у нас пока нет".

"Сейчас капитальные затраты на создание, строительство солнечной и ветровой генерации достаточно большие. Но, скажем, смартфоны на старте стоили очень дорого, а сейчас можно за копейки купить", - отметил Сергеев.

По его словам, "технологии развиваются и, возможно, в будущем ветровая энергия, которая в избытке продуцируется в Скандинавии, нашим потребителям в Санкт-Петербурге будет более выгодна, чем энергия, которую мы получаем от атомных станций или ТЭЦ".

Как сообщал "Интерфакс", в июне госкорпорация "Росатом" приступила к строительству реактора БРЕСТ-ОД-300. Мощность атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 составит 300 МВт, он разместится на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК, Северск, Томская область).

Строительство реактора ведется в рамках проекта "Прорыв", реализуемого с 2011 года на территории СХК. Его цель - создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и получать из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое. Сообщалось, что стоимость проекта "Прорыв" составляет 188 млрд рублей.

РАН Александр Сергеев

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