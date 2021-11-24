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Депутат от КПРФ предложил убрать памятник Солженицыну во Владивостоке

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутат думы Владивостока от КПРФ Максим Шинкаренко направил запрос городским властям с предложением демонтировать памятник русскому писателю Александру Солженицыну, установленный в 2015 году на Корабельной набережной города.

"Считаю, что установка любых памятников - это вопрос для предварительного обсуждения, принятия во внимание мнения жителей города. Памятник Солженицыну установили без опросов общественного мнения", - сообщил Шинкаренко в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в депутатском запросе отмечает, что в обществе существуют неоднозначные оценки личности Солженицына и его роли в истории государства.

"В ходе своего выступления 9 июля 1975 года Солженицын публично призывал США наращивать ядерный потенциал для превентивного удара по СССР, вне всякого сомнения в случае такого удара город Владивосток был бы одной из первоочередных целей", - говорится в запросе.

Также Шинкаренко сообщил, что предварительные результаты опросов показывают, что большинство жителей Владивостока считают, что памятнику Солженицыну не место на Корабельной набережной.

"Те результаты (опроса - ИФ), что уже есть, показывают, что большая часть населения считает, что памятнику на Корабельной набережной - не место. Вопрос о том, есть ли этому памятнику место в городе в принципе - дискуссионный", - сказал депутат.

В запросе он просит "рассмотреть вопрос демонтажа малой архитектурной формы" и заявляет, что "в случае недостатка бюджетных средств готов осуществить демонтаж за свой счет". Шинкаренко сообщил, что ответ от администрации Владивостока пока не получил, согласно законодательству, он должен поступить до конца декабря.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" сообщили, что запрос Шинкаренко получен, ответ будет предоставлен в установленный срок. Комментарий администрации по обращению депутата пообещали предоставить позднее.

Как сообщалось, памятник Солженицыну был установлен во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной, в центре города. Его автор - скульптор Петр Чагодаев. На церемонии открытия присутствовал сын знаменитого писателя Ермолай Солженицын. Солженицын был во Владивостоке всего один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из США. Установка памятника Солженицыну в одном из самых красивых и посещаемых мест Владивостока тогда вызвала споры в соцсетях среди пользователей, нужен этот памятник городу или нет.

КПРФ Владивосток

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