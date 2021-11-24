Экс-директор колледжа в Новосибирской области получил 4 года строгого режима за взятку

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Коченевский районный суд в Новосибирской области приговорил бывшего директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа к 4 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с руководством образовательным учреждением, на 4 года, сообщает Следственное управление СКР по региону в среду.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами"б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных средств для колледжа были выполнены строительно-ремонтные работы.

"По их завершению фигурант по делу потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тыс. рублей за оплату выполненных строительных работ, а также произвести работы по обустройству фундамента на дачном участке подсудимого. Взятка в виде денежных средств в крупном размере была дана в качестве отката за заключение государственных контрактов", - говорится в сообщении.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ России по Новосибирской области. Взяткодатель передал фигуранту по делу взятку в размере 50 тыс. рублей, после чего 18 июня 2020 года при получении оставшихся 191 тыс. рублей подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.