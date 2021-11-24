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Убившего жену на глазах дочерей жителя Челябинской области отправили на лечение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд признал невменяемым и освободил от уголовной ответственности местного жителя, жестоко убившего жену на глазах у дочерей.

Как сообщает пресс-служба, суд суд пришел к выводу, что подсудимый представляет опасность для себя и окружающих.

Мужчина направлен на принудительное лечения в психдиспансер специализированного типа.

Суд установил, что 46-летний житель Нязепетровска совершил преступление в сентябре прошлого года в квартире, где супруги проживали с дочерьми 11 и 17 лет.

Подсудимый с с женой распивали алкоголь, в состоянии психоза он начал жестоко избивать жену, угрожая расправой старшей дочери. Мужчина также заставил дочь несколько раз ударить мать по голове металлическим совком.

От полученных травм женщина скончалась, уже посмертно подсудимый нанес ей многочисленные ножевые ранения на глазах у младшей дочери.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105, ч.4 ст. 150 УК РФ (убийство и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), от дачи показаний он отказался.

Челябинская область

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