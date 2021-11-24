Курский врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры в больнице

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фатежский районный суд Курской области вынес обвинительный приговор анестезиологу-реаниматологу Андрею Сурагину по уголовному делу об убийстве медсестры, сообщила пресс-служба суда.

Сурагину назначено наказание в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски родителей погибшей на общую сумму 5 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта, когда врач-анестезиолог находился на дежурстве в отделении реанимации "красной зоны" для лечения больных COVID-19.

Судом установлено, что Сурагин в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к медсестре. Получив отпор, врач избил девушку и стал душить. Когда медсестра перестала подавать признаки жизни, он скрылся с места преступления. Спустя незначительное время девушка, несмотря на оказанную ей медпомощь в отделении реанимации "красной зоны", скончалась.

Сурагин вину признал частично. Суду он сообщил, что не помнит событий, которые произошли с ним после употребления с коллегами спиртных напитков. Выступая с последним словом, подсудимый просил прощения у матери погибшей.