Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд отказал чиновникам во взыскании с петербурженки доплаты к пенсии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск Городского информационно-расчетного центра о взыскании доплат с пенсионерки, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Истец просил взыскать с Татьяны Кулапиной неосновательное обогащение на сумму 217 936 рублей.

В обоснование требований было указано, что с 1 января 2007 года в соответствии с местным законодательством Кулапиной как пенсионеру, проживающему в Петербурге, была назначена ежемесячная социальная выплата к пенсии. Деньги выплачивались автоматизировано. В учреждении полагают, что женщина не имела права на получение этих средств, поскольку в апреле 2012 года ее сняли с регистрационного учета в северной столице и вновь зарегистрировали в апреле 2019 года. 217 936 рублей - это общая сумма выплат, полученных Кулапиной за период отсутствия регистрации в Петербурге.

Суд истцу отказал, придя к выводу, что характер перечисленных истцом платежей свидетельствует о возможности их возврата лишь в случае недобросовестности ответчика или счетной ошибки (ошибки в арифметических действиях). Кроме того, суд отметил, что спорные выплаты, на взыскании которых настаивал истец, назначены и произведены без заявления пенсионерки при ненадлежащей проверке истцом сведений о наличии у нее права на получение таких пособий. Кроме того, они не были обусловлены недобросовестностью ответчика, что исключает их возврат в судебном порядке.

Петербург

Новости

Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Пандемия коронавируса

Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Пандемия коронавируса

Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });