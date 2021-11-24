Суд отказал чиновникам во взыскании с петербурженки доплаты к пенсии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск Городского информационно-расчетного центра о взыскании доплат с пенсионерки, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Истец просил взыскать с Татьяны Кулапиной неосновательное обогащение на сумму 217 936 рублей.

В обоснование требований было указано, что с 1 января 2007 года в соответствии с местным законодательством Кулапиной как пенсионеру, проживающему в Петербурге, была назначена ежемесячная социальная выплата к пенсии. Деньги выплачивались автоматизировано. В учреждении полагают, что женщина не имела права на получение этих средств, поскольку в апреле 2012 года ее сняли с регистрационного учета в северной столице и вновь зарегистрировали в апреле 2019 года. 217 936 рублей - это общая сумма выплат, полученных Кулапиной за период отсутствия регистрации в Петербурге.

Суд истцу отказал, придя к выводу, что характер перечисленных истцом платежей свидетельствует о возможности их возврата лишь в случае недобросовестности ответчика или счетной ошибки (ошибки в арифметических действиях). Кроме того, суд отметил, что спорные выплаты, на взыскании которых настаивал истец, назначены и произведены без заявления пенсионерки при ненадлежащей проверке истцом сведений о наличии у нее права на получение таких пособий. Кроме того, они не были обусловлены недобросовестностью ответчика, что исключает их возврат в судебном порядке.