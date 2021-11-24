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В Калужской области забивший сына насмерть мужчина получил 13 лет тюрьмы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд признал жителя Калужской области виновным в убийстве двухлетнего сына, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Как сообщили в пресс-службе, в июле 2021 года мужчина, недовольный плачем ребенка, бросил его о лавку, а затем начал избивать. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого мужчина будет ограничен в свободе еще на год.

Калужская область СКР

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