Две баржи сели на мель в Баренцевом море

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Две баржи, буксируемые судном, сели на мель в районе пролива Карские ворота в Баренцевом море, на борту судна находятся десять человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В районе пролива Карские ворота при буксировке судном "ПАК" двух барж произошла посадка на мель обеих барж. Судно "ПАК" находится в дрейфе в районе барж, на борту десять человек", - сказал источник.

Он отметил, что посадка на мель произошла в результате сильного волнения на Баренцевом море, в результате чего капитаном судна была дана команда отдать буксировочный трос от барж.

"Погибших и пострадавших нет. Угроза жизни, здоровью экипажа отсутствует", - сказал собеседник агентства.

На место следует спасательное судно из Мурманска.

Позднее пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что архангельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель двух барж в районе пролива Карские ворота Баренцева моря. Там подтвердили данные о том, что на борту буксирного судна "ПАК" находятся десять человек.

В прокуратуре отметили, что разлива нефтепродуктов не произошло.