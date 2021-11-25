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"Союз-2.1Б" с военным аппаратом успешно стартовал с космодрома Плесецк

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Уточняется, что запуск состоялся в 4:09 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Минобороны РФ "Плесецк". Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1Б".

В 4:11 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

В 4:18 головная часть "Союза-2.1Б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, отметили в Минобороны РФ.

Специализированный сайт Spaceflightnow сообщал, что ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Аппараты "Тундра"

Орбитальная группировка в перспективе будет состоять из десяти аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году. В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как "Космос-2510", "Космос-2518" и "Космос-2541").

Спутники "Тундра" приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" способны отслеживать не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина".

Минобороны РФ Плесецк Тундра

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