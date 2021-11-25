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Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию
Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России до конца года сформируют межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой мер по противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми, одной из них может стать открытие горячей линии, следует из решений заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Как говорится в говорится в протоколе заочного заседания Совета, предоставленном секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой в четверг, рабочую группу поручено сформировать МВД совместно с Минпросвещения, Минцифры, Минтрудом, Минздравом, Роскомнадзором, Росмолодежью, заинтересованными членами Совета и общественными организациями при участии Генеральной прокуратуры и Минюста.

Меры профилактики и противодействия жестокому обращению с пожилыми людьми поручено разработать до августа 2022 года, они должны включать "возможную организацию федеральной горячей линии помощи".

Заочное заседание Совета было посвящено вопросам повышения качества жизни граждан старшего возраста.

МВД РФ Татьяна Голикова

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