Для пожилых россиян, пострадавших от жестокого обращения, могут открыть горячую линию

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России до конца года сформируют межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой мер по противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми, одной из них может стать открытие горячей линии, следует из решений заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Как говорится в говорится в протоколе заочного заседания Совета, предоставленном секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой в четверг, рабочую группу поручено сформировать МВД совместно с Минпросвещения, Минцифры, Минтрудом, Минздравом, Роскомнадзором, Росмолодежью, заинтересованными членами Совета и общественными организациями при участии Генеральной прокуратуры и Минюста.

Меры профилактики и противодействия жестокому обращению с пожилыми людьми поручено разработать до августа 2022 года, они должны включать "возможную организацию федеральной горячей линии помощи".

Заочное заседание Совета было посвящено вопросам повышения качества жизни граждан старшего возраста.