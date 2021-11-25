В Челябинской области четыре человека погибли в квартире с неисправной газовой колонкой

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в одной из квартир многоэтажного дома в Златоусте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области, погибли три женщины и мужчина. На телах нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

Возможная причина их гибели - отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.