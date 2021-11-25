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Группу ижевских подростков заподозрили в интернет-кражах с банковских карт

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Удмуртии возбудили уголовное дело о серии краж денег с банковских счетов, подозреваемыми по которому проходят восемь жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Там отметили, что фигуранты дела учатся в школах и колледжах.

По данным следствия, с июня по ноябрь подростки с помощью интернета и мобильной связи неоднократно похищали деньги с банковских счетов граждан.

Преступления пресечены следователями СКР совместно с полицейскими и бойцами СОБР Росгвардии. Сейчас устанавливается размер ущерба от действий подростков и все потерпевшие. Фигурантам дела избрана мера пресечения - присмотр родителя за несовершеннолетним подозреваемым.

В пресс-службе МВД по Удмуртии "Интерфаксу" уточнили, что подростки подозреваются в том, что крали деньги с банковских карт жителей Ижевска и Камбарки, данные которых находили в различных источниках. Помимо компьютерной техники у них было обнаружено 29 сим-карт, 25 мобильных телефонов и 33 банковские карты.

Ижевск

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