КС признал неконституционным один из пунктов закона о местном самоуправлении

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону пункт 6 части 1 статьи 44 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" в той мере, в какой он позволяет прежнему главе муниципалитета долгое время оставаться на посту после избрания нового совета из-за требования выбирать главу МО двумя третями голосов депутатов. Это следует из постановления, опубликованного на сайте суда в четверг.

"Указанная неурегулированность создает конституционно неприемлемый пробел, а оспариваемое положение не соответствует Конституции РФ, ее статьям 3, 12 и 32, поскольку может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов публичной власти по итогам свободных выборов, а также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом муниципального образования полномочия по избранию главы муниципального образования из своего состава на основе мандата, полученного от избирателей", - говорится в документе.

Поводом для проверки конституционности статей 40 и 44 упомянутого федерального закона, а также статьи 27 закона "Об организации МСУ в Санкт-Петербурге" стали жалобы депутатов петербургского муниципалитета "Литейный округ" Арсения Афиногенова, Владислава Вольского, Егора Карпенкова, Сергея Трошина, Софьи Чистяковой и Дмитрия Эртмана.

В сентябре 2019 года они победили на муниципальных выборах. Из предусмотренных 20 мест в совете более половины заняли представители партии "Яблоко". По уставу МО глава совета избирался простым большинством голосов. Но за четыре дня до выборов прежний состав совета устав изменил, теперь для избрания главы нужно было 2/3 голосов, или квалифицированное большинство.

Этим же решением из устава убрали пункты, по которым при невозможности избрания главы его обязанности ложатся на депутата, набравшего наибольшее число голосов. В итоге депутаты нового созыва не смогли избрать главу муниципалитета в новых условиях, поэтому полномочия сохранил глава прошлого созыва Павел Дайняк. Суды общей юрисдикции не помогли депутатам решить вопрос, и они обратились в КС.

Конституционный суд отметил, что закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не запрещает вводить в уставы МО нормы о числе голосов, каким нужно избирать главу. Использование простого большинства кажется КС наиболее очевидной демонстрацией демократических принципов, но использование двух третей совета тоже Конституции не противоречит.

Однако ситуация, когда из-за повышенной нормы голосования нового главу невозможно избрать, по сути, помогает прежнему председателю сохранить полномочия. Более того, если в течение этого созыва устав изменить не удастся - что весьма вероятно, пишет КС, так как и здесь нужно две трети голосов – а избранный на следующих выборах состав опять не сможет определиться с главой, старый председатель может остаться на посту.

"При этом никаких нормативных ограничителей воспроизведения этой ситуации неоднократно не установлено", - указал суд. Он также требует учесть, что оспариваемый закон никак не дифференцирует решение этого вопроса в зависимости от того, переизбрался прежний глава в действующий созыв или нет.

Таким образом, полагает КС, упомянутый федеральный закон отодвигает на второй план принцип периодической сменяемости власти в МСУ.

КС требует от федерального законодателя как можно быстрее установить правила, позволяющие определить, кто руководит муниципальным советом на основании воли действующего состава депутатов, если избрать нового главу двумя третями голосов невозможно, либо предусмотреть правотворческие полномочия представительных органов муниципальных образований по разрешению такой ситуации. Законодатель также может установить такие правила и для простого большинства голосов.

Дело заявителей подлежит пересмотру после упомянутых законодательных изменений.