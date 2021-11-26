Школу в Еврейской автономной области закрыли по решению суда из-за испарений радона

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суд обязал администрацию Октябрьского района Еврейской автономной области (ЕАО) приостановить работу школы в селе Екатерино-Никольское из-за радоновых испарений, обнаруженных в здании, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Районный суд обязал администрацию муниципального образования приостановить деятельность в здании школы на 60 дней. Это связано с санитарными проверками на наличие радоновых испарений. Превышение концентрации веществ, которые могут быть вредны для здоровья человека, зафиксированы в двух кабинетах", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что администрация намерена обжаловать это решение. Пока же дети станут учиться по новой схеме.

Так, начальное звено переведут в здание детского сада, где есть свободные помещения.

Четвертый, девятый, десятый и одиннадцатый классы будут возить из Екатерино-Никольского в школу Амурзета на автобусе. Остальным классам предстоит учиться дистанционно.

Всего поселковой школе учатся 180 школьников по общеобразовательной программе и 76 по коррекционной.

"Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям", - сказала начальник районного управления образования Лариса Лунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в ЕАО ранее уже были случаи, когда в подобных ситуациях перекрывали доступ только к помещениям, где радон был обнаружен.