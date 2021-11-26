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Госдума разрешила отменять доверенности без печати нотариуса через интернет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ разрешила отменять доверенность без печати нотариуса через интернет за один день, сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"29 декабря на базе Единой информационной системы нотариата заработает новый социально значимый реестр - Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Согласно принятому Госдумой закону, с его помощью можно будет оперативно отменить доверенность в простой письменной форме, тем самым известить об этом всех заинтересованных лиц - буквально за один день", - говорится в сообщении.

Новые правила коснутся и операций с недвижимостью.

До принятия закона доверенность в простой письменной форме (без печати нотариуса) можно было так же оперативно отменить, однако для этого нужно было идти в нотариальную контору. Такая опция сохранится и впредь - она будет особенно удобна тем, у кого нет личной электронной подписи для направления распоряжения об отмене через реестр нотариата.

Останется и самый долгий вариант отмены доверенностей в простой письменной форме - через публикацию в газете. В этом случае факт отмены документа признается только через месяц после распоряжения доверителя.

"Отмена доверенности бывает необходима, например, в ситуации, когда отношения с поверенным испортились, и доверять ему дальше рискованно. Или когда поверенный исполнил взятые на себя обязательства раньше окончания изначально оговоренного срока. Таких ситуаций довольно много, а ранее действовавший порядок оставлял окно для действий недобросовестных поверенных или контрагентов", - пояснили "Интерфаксу" в ФНП.

Доступ к реестру отмененных доверенностей будет свободным и бесплатным через портал Федеральной нотариальной палаты.

По мнению нотариусов, это один из важных шагов к переходу на электронные доверенности и безопасный цифровой документооборот в целом.

Госдум ФНП

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