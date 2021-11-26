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Новым сити-менеджером Пскова назначен Борис Елкин

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Пскова в пятницу проголосовали за назначение Бориса Елкина на должность главы администрации города, передал корреспондент "Интерфакса" с сессии городского парламента.

Елкин исполнял полномочия главы городской администрации после ухода с этой должности Александра Братчикова, который в сентябре был избран депутатом Псковского областного собрания и занял пост вице-спикера регионального парламента.

На должность сити-менеджера Пскова также претендовали первый заместитель директора управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области, экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов и депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров.

По итогам работы конкурсной комиссии до этапа голосования на сессии были допущены только два кандидата - Елкин и Родионов.

Из 25 депутатов на сессии присутствовали 23. Кандидатуру Елкина поддержал 21 депутат, Родионова - два.

Елкин родился в Ленинграде в 1989 году. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, а в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ "Севзапуправтодор" (Упрдор "Северо-Запад") - от эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства. С 2019 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в июле 2021 года стал первым заместителем главы администрации Пскова.

В Пскове действует двуглавая модель управления городом: глава Пскова избирается из числа депутатов гордумы, глава городской администрации (сити-менеджер) назначается депутатами по итогам конкурса.

Псков Борис Елкин

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