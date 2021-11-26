Владимир Путин 6 декабря посетит Индию
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила, что 6 декабря состоится визит президента России Владимира Путина в Индию.
"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
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