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Владимир Путин 6 декабря посетит Индию

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила, что 6 декабря состоится визит президента России Владимира Путина в Индию.

"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Индия Владимир Путин

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