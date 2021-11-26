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Опрос показал, что деятельность президента Путина одобряют 60% россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (60%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо выполняет свою работу, противоположного мнения придерживаются 25% граждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Согласно опросу, главе государства доверяют 59% россиян.

Результаты исследования показывают, что деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 45% респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения оказалось почти вдвое меньше (24%).

Всероссийский опрос был проведён 19-21 ноября среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет в 207 населённых пунктах в 73 субъектах РФ.

Владимир Путин ФОМ

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