Российские военные получат 20 танков "Армата" до конца 2021 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Двадцать танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин.

"Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц", - сказал журналистам военный представитель на предприятии.

По его словам, эти машины пойдут в строевые части.

"Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - сказал Репин.

Он не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки, отметив, что "это определяет главное автобронетанковое управление".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" – новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.