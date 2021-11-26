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В Поморье лед снес понтонный мост и изолировал пять населенных пунктов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку информации о повреждении понтонного моста через реку Емца в Холмогорском районе Архангельской области, сообщает в пятницу управление СКР по региону.

Согласно публикации, размещенной в соцсети, мост сорвало из-за столкновения с глыбой льда, в результате чего населенные пункты Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост оказались изолированными.

"В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, следственными органами (...) инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, всего в пяти населенных пунктах проживает чуть больше 200 человек.

Архангельская область

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