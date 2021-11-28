Сотрудников ПФР в Иркутской области заподозрили в мошенничестве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В отношении сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) по Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает в воскресенье региональное управление Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана лицами из числа должностных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, а также иными лицами", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые похитили средства бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению. Ущерб бюджету ПФР составил более 600 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.