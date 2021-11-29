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Подозреваемому в обстреле автобуса в Южно-Сахалинске оказалось 13 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске полицейские выяснили, что к недавнему обстрелу рейсового автобуса из пневматики может быть причастен 13-летний подросток, его родителей могут привлечь к административной ответственности, сообщили в пресс-службе управления МВД по Сахалинской области.

Инцидент с автобусом произошел 14 ноября у остановки на улице Науки. В полицию тогда сообщили, что по автобусу был сделан выстрел, разбилось боковое стекло, никто из пассажиров не пострадал.

В полиции установили личность причастного к обстрелу, это оказался 13-летний житель села Стародубское Долинского района. Он уже сказал полицейским, что взял пневматический пистолет у себя дома, оружие было неисправно и в автобус он выстрелил случайно. После этого он испугался и "выбросил пистолет в мусорный бак".

Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщили в пресс-службе.

Ранее в мэрии города агентству "Сах.ком" сообщили, что автобус обстреляли из проезжавшей мимо машины и выстрелов было несколько. Пострадал автобус маршрута №71.

Южно-Сахалинск МВД Стародубское Сахалинская область

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