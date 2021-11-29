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Трое детей погибли при столкновении машины и снегоуборочного поезда в Алтайском крае

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Снегоуборочный поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Алтайском крае, погибли трое детей, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

ЧП произошло 29 ноября, когда автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом на участке Среднесибирская - Усть-Тальменская. Отмечается, что переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Несмотря на то, что машинист поезда пытался экстренно затормозить, расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП погибли три ребенка, кроме того пострадали два человека.

Поезд с рельс в результате ЧП не сошел.

Алтайский край

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