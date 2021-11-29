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Жительница Ставрополья насмерть отравилась соседскими грибами

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае после гибели 17-летней девушки, отравившейся грибами, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснило следствие 73-летний мужчина собрал грибы и угостил ими своих соседей. Женщина и ее 17-летняя дочь были доставлены в больницу с признаками отравления. Спасти девушку не удалось.

По данному факту было уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю призывает граждан быть бдительными, собирать только известные съедобные грибы, уметь их отличать от ядовитых двойников, а также не срезать грибы у трассы близ промышленных предприятий.

Ставропольский край

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