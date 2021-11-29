Житель Белгородской области отправлен в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Житель Белгородской области получил 9 месяцев колонии строгого режима за уклонение от выплаты алиментов, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

По информации ведомства, ранее суд обязал жителя села Центральное Ракитянского района выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. Однако от уплаты фигурант уклонялся, официально не работал, в результате чего образовалась задолженность по алиментам в сумме 200 тыс. рублей.

Мужчина был наказан мировым судьей в административном порядке по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Отбыв наказание в виде обязательных работ, он так и не начал выплачивать положенные суммы.