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Выплаты по нетрудоспособности, беременности и родам с 2022 года будут начислять автоматически

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - С 1 января выплаты по нетрудоспособности, беременности и родам можно будет получать автоматически, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С 1 января следующего года вступит в силу ещё одно решение: граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Все медицинские организации буду размещать больничные листы в федеральной информационной системе "Соцстрах", добавил он.

"Кроме того, проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребёнка, но уже на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС. Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин

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