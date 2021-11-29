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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" на дальность более 400 км

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там сообщили, что стрельба признана успешной, цель поражена. Военные добавили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

В Минобороны отметили, что предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем этого фрегата две недели назад.

Минобороны РФ Циркон Белое море

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