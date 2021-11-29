Совбез РФ разработал меры защиты подростков от негативного контента в интернете

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты Совбеза России выработали новые меры по защите подростков от криминальных проявлений и вовлечения их в противоправную деятельность, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Выработаны дополнительные меры, направленные на пресечение распространения в сети интернет информации, связанной с демонстрацией сцен насилия, агрессии и жестокости, а также на противодействие распространению в средствах массовой информации иного негативного контента, побуждающего несовершеннолетних к совершению противоправных либо опасных для их жизни действий", - сказал Аношин.

По его словам, также на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по общественной безопасности рассмотрели вопросы о повышении эффективности защиты несовершеннолетних от преступных посягательств.

"В частности, признано необходимым усилить административный надзор за лицами, освободившимися после отбытия наказания за преступления, совершенные в отношении подростков", - сказал Аношин.

Он отметил, что помимо это эксперты отметили необходимость повышения антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в том числе с использованием передовых отечественных IT-технологий в сфере безопасности.

"Особое внимание уделено совершенствованию профилактической работы среди обучающихся, организации внеурочной деятельности образовательных организаций, в том числе в вечернее время, государственной поддержке детских, молодежных, спортивных организаций, осуществляющих дополнительное образование, досуговую занятость и отдых", - добавил пресс-секретарь.