Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека погибли при столкновении автобуса с легковым авто в Подмосковье

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в подмосковном Раменском округе, два человека погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лобовое столкновение легкового авто и рейсового автобуса произошло на трассе под Раменским. Два человека пострадали, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие находились в легковом автомобиле. Пострадавшие доставляются в больницу.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Подмосковье

Новости

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

"АвтоВАЗ" продлил простой на сборке Lada Granta до начала декабря

МИД РФ заявил, что замминистра не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" на дальность более 400 км

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });