Два человека погибли при столкновении автобуса с легковым авто в Подмосковье

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в подмосковном Раменском округе, два человека погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лобовое столкновение легкового авто и рейсового автобуса произошло на трассе под Раменским. Два человека пострадали, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие находились в легковом автомобиле. Пострадавшие доставляются в больницу.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.