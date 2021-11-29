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Бизнесмен из Ухты незаконно сдал металлолом на 14 млн рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Ухте (Коми) возбудила в отношении местного предпринимателя уголовное дело о безлицензионной деятельности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры в ходе проверки обнаружили, что бизнесмен в 2020-2021 годах на основании договоров купли-продажи сдал в пункт приема лом черных и цветных металлов на более чем 14 млн рублей.

Но оказалось, что лицензии на заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных и цветных металлов у предпринимателя нет.

В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Коми Ухта

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