Свыше 3 тыс. заявок из 80 регионов РФ подали на соискание премии общества "Знание"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. заявок из 80 субъектов России подано на соискание премии Российского общества "Знание"; они поборются в 15 номинациях, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас более 3 тыс. заявок из 80 регионов страны подано в качестве номинантов на победителя в этой премии", - сказал Кириенко журналистам в понедельник.

"Меня это очень радует, потому что это говорит о том, какое огромное количество людей, которые посвятили свою жизнь, тратят своё время, силы, талант на то, чтобы передавать знания подрастающему поколению", - отметил он.

Кириенко сообщил, что участники поборются в 15 номинациях. "Только 14 из них распределяются экспертами и почетным жюри. Одна определяется всенародным голосованием, то есть мнением слушателей", - сказал первый замглавы администрации президента РФ.

"Среди членов почетного жюри - лучшие и самые уважаемые представители российской науки и культуры. Самое главное - это очень авторитетные люди, мнению которых доверяют, потому выбирать лучшего из лучших - всегда ответственное и непростое дело", - заявил Кириенко.

Также он выразил отдельную благодарность экспертам. "У нас более 300 экспертов, которые выделены и министерствами, и ведомствами, научными и культурными коллективами. Из более 3 тыс. нужно было сначала выбрать 103 номинанта. Это большую работу проделали эксперты", - сказал он.

"7 декабря нас ждет торжественная церемония первой премии общества "Знание". Там мы узнаем, кто победит", - отметил Кириенко.

"Несмотря на то, что (с момента) обновления общества "Знание" (прошло) менее, чем полгода, сегодня это уже более 15 тыс. лекций по всей стране, которые прочитаны. Причём каждая лекция - глаза в глаза. Более 250 млн просмотров лекций, более 7 тыс. лекторов", - заявил первый замглавы администрации президента РФ.

В текущий понедельник проходит заседание почетного жюри, в состав которого входят государственные деятели, представители бизнеса, а также деятели науки, культуры и искусства. Они определят лауреатов премии.

Премия учреждена Российским обществом "Знание" для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.