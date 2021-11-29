Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз сомневается в корректности поступающих из регионов данных об уборке зерна и не исключает приписок, заявил на пресс-конференции руководитель ассоциации Аркадий Злочевский.

"Вопрос корректности данных из региональных органов управления АПК встает в повестку дня сегодня достаточно остро. Не берусь утверждать, по каким причинам такая практика сформировалась, но региональные органы оказывают давление на сельхозпроизводителей сегодня с тем, чтобы они "давали вал": и по площадям, и по урожаям", - сказал он.

По его словам, аграрии вынуждены подчиняться, иначе им грозит отказ в субсидиях и господдержке.

"Это формирует достаточно серьезный риск приписок в той статистике, которая собирается в стране, - считает эксперт. - Мы уже столкнулись с этим явлением в прошлом сезоне и вот сейчас тоже наблюдаем этот процесс".

Прежний прогноз по урожаю зерновых составлял 117-118 млн тонн, отметил председатель РЗС.

Сейчас с 97% площадей зерновых собрано 125,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Исходя из этих данных Зерновой союз прогнозирует сбор в чистом весе в 121,6 млн тонн. "Это уже в весе после доработки и это уже 100% убранных площадей, то, что мы, соответственно, обсчитываем", - уточнил Злочевский.

"Сейчас корректируем с данными по уборке, которые поступают из Минсельхоза, вот 121,6 получается, но вопрос объективности данной статистики остается, видимо, придется в течение сезона как-то отслеживать и смотреть, выявлять коэффициент недостоверности, скажем так, сколько из этих данных приписаны", - заявил он.

В любом случае, даже с учетом приписок, собранного урожая более чем достаточно, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка и иметь достаточно серьезный экспортный потенциал, заверил эксперт.

На вопрос об отношениях РЗС с Минсельхозом Злочевский ответил, что они рабочие.

"Но на кардинальные совещания, связанные, в частности, с регулированием рынка, нас просто не зовут. Понимая, наверное, и зная нашу позицию достаточно обоснованную, что мы будем возражать", - сказал он.

"Мы особо не сказать, чтобы спали и видели, как нам взаимодействовать с Минсельхозом. Мы свою работу ведем самостоятельно, так же, как и во времена, в которые были в гораздо тесном взаимодействии, - заявил Злочевский. - Просто там мы высказывали все на узких совещаниях, а сейчас высказываем в публичном пространстве. Просто тогда был шанс повлиять, договориться на каком-то рабочем уровне, и не было необходимости выносить это в публичное пространство. Сейчас таких шансов нет. Соответственно вот и пользуемся теми инструментами, которые в наших руках", - заключил он.