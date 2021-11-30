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"Инвитро" опробует формат ветеринарных клиник в Москве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Инвитро" откроет в Москве по меньшей мере три ветеринарных клиники под брендом Vet Union, проанализирует их работу за год и по итогам анализа может расширить сеть и на другие города, сказала "Ведомостям" гендиректор Vet Union Ольга Овсянникова.

Вложения в каждую из трех точек она оценила в 25 млн рублей. Первая клиника открылась 29 ноября в бизнес-центре "Вернадский" у одноименной станции метро. В конце декабря компания откроет еще одну клинику на Профсоюзной улице, в 2022 году - еще одну в Мневниках.

В клиниках будут работать терапевты, дерматологи, хирурги, кардиологи, анестезиологи, эндокринологи, неврологи и другие специалисты, в них также будет дневной стационар. По словам Овсянниковой, компания рассчитывает занять нишу превентивной медицины для животных, диагностики и профилактики болезней.

Подразделение Vet Union работает уже шесть лет, но до сих пор оно занималось проведением лабораторных исследований для других ветклиник, зоопарков, приютов, океанариумов, конноспортивных центров и других подобных организаций. Овсянникова считает, что на рынке лабораторных исследований компания исчерпала возможности для роста, и что ей нужно попробовать себя в другом сегменте с учетом увеличения количества домашних животных в России и роста спроса на услуги ветеринаров.

Исследование Mars Petcare в 2020 году показало, что с 2017 года число кошек и собак в России выросло на 23%, до 63,5 млн животных (40,8 млн – кошки), и рост популяции ускорился по сравнению с предыдущей трехлеткой.

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа сообщил изданию, что в России всего около 4000 ветклиник, и этого мало, рынку нужно не менее чем в три раза больше. Он также подтвердил, что россияне стали заводить больше домашних животных и вырос спрос на услуги ветеринаров. Рост на рынке ограничен, по его словам, качеством российского медицинского образования и нехваткой квалифицированных ветеринаров.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году выручка ООО "Вет юнион" выросла на 50% до 254 млн рублей, а чистая прибыль составила 17,3 млн рублей против убытка годом ранее.

Vet Union Москва Инвитро

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