Решетников заявил, что под лозунгом развития экономики из ФНБ просят денег на убыточные проекты

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые ведомства приносят убыточные проекты для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приходится включать "жесткое сито", чтобы не подорвать доверие к институту ФНБ, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

По его словам, государство продолжит играть важную роль как инвестор и важный вопрос - запуск инвестирования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей (до 2024 года - ИФ).

"Здесь много вопросов. Понятно, что при подходе к ФНБ это дилемма - копить на худшие времена или попытаться все-таки, чтобы этих худших времен не допустить", - отметил он.

"И это зависит от того потока проектов, готовых к финансированию, потому что под лозунгом развития мы уже видим, что некоторые ведомств приносят по факту убыточные проекты и пытаются закрыть убытки текущей деятельности. Здесь достаточное жестко приходится делать сито, чтобы в целом не подорвать доверие к институту инвестирования средств ФНБ, потому что там тоже деньги возвратные. Но в конечном итоге все будет зависеть от скорости запуска проектов", - заявил министр.

Он также отметил, что ДКП сейчас все больше влияет на принятие решений по инвестициям, поэтому "важна и нейтральная ДКП, и нейтральная бюджетная политика".