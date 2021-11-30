Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Решетников заявил, что под лозунгом развития экономики из ФНБ просят денег на убыточные проекты

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые ведомства приносят убыточные проекты для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приходится включать "жесткое сито", чтобы не подорвать доверие к институту ФНБ, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

По его словам, государство продолжит играть важную роль как инвестор и важный вопрос - запуск инвестирования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей (до 2024 года - ИФ).

"Здесь много вопросов. Понятно, что при подходе к ФНБ это дилемма - копить на худшие времена или попытаться все-таки, чтобы этих худших времен не допустить", - отметил он.

"И это зависит от того потока проектов, готовых к финансированию, потому что под лозунгом развития мы уже видим, что некоторые ведомств приносят по факту убыточные проекты и пытаются закрыть убытки текущей деятельности. Здесь достаточное жестко приходится делать сито, чтобы в целом не подорвать доверие к институту инвестирования средств ФНБ, потому что там тоже деньги возвратные. Но в конечном итоге все будет зависеть от скорости запуска проектов", - заявил министр.

Он также отметил, что ДКП сейчас все больше влияет на принятие решений по инвестициям, поэтому "важна и нейтральная ДКП, и нейтральная бюджетная политика".

ФНБ Минэкономразвития РФ Максим Решетников

Новости

Депутат Рашкин подал иск к Госдуме

Депутат Рашкин подал иск к Госдуме
Пандемия коронавируса

Кремль заявил, что в РФ не будут вводить штрафы за отказ прививаться от COVID

Кремль заявил, что в РФ не будут вводить штрафы за отказ прививаться от COVID

Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Депутат Рашкин попал в больницу

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки

В кузбасской шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

Спасатели предупредили об угрозе взрыва в шахте "Листвяжная" из-за пожара

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });