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В России запустили отечественный аналог TikTok

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В России официально запущен отечественный аналог TikTok - сервис вертикальных видео Yappy от холдинга "Газпром-медиа", говорится в сообщении на сайте сервиса.

С 29 ноября приложение Yappy стало доступным на платформах iOS и Android. Разработкой приложения занимается Ritm Media, которая входит в ГПМ.

"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - говорится в сообщении. Там отмечается, что сервис позволит не только просматривать ролики, но и самому создавать контент.

Разработчики обещают широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео с возможностью легко делать коллаборации в специальной медиа-комнате, что значительно сокращает время на производство контента, а также другие возможности.

О запуске приложения в ГПМ сообщили в конце сентября. Платформа Yappy - это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео, хронометражем до 60 секунд с целевой аудиторией от 14 до 34 лет. В ГПМ пообещали обновления приложения новыми функциями на основании откликов пользователей.

В 2020 году ГПМ приобрел у ООО "Ямолодец" мобильное приложение, разработанное, как писал "Коммерсантъ", при поддержке фонда "Иннопрактика".

Yappy Газпром-медиа TikTok

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