Поезд протаранил автобус в Ленинградской области

По данным очевидцев, в автобусе был только водитель, он жив

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием грузового поезда и автобуса произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области во вторник, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на подъездных путях Кировского завода. Другие подробности уточняются.

По информации очевидцев в соцсетях, поезд столкнулся с автобусом около 17:45. Свидетели ЧП пишут, что в салоне автобуса был только водитель, он жив.

Ведомство организовало в связи с происшествием проверку.