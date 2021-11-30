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Резиденцию главы Дагестана отдали под образовательный центр "Альтаир"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дагестана откроют на базе действующей резиденции главы республики образовательный центр для одаренных детей "Альтаир", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Врио министра образования и науки Яхъя Бучаев сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов принял решение о передаче создаваемому Центру выявления и поддержки одаренных детей "Альтаир" резиденции главы Дагестана в Тарки-Тау в Махачкале", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Меликов подписал распоряжение о передаче, сейчас региональное правительство формирует проект учебного корпуса и общежитий на 240 мест.

"Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года. "Альтаир" будет создан по модели образовательного центра "Сириус". Также Бучаев сообщил, что инициатива создания во всех регионах до 2024 года центров по модели образовательного центра "Сириус" принадлежит президенту страны Владимиру Путину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежемесячно в Дагестане в новом учебном центре смогут обучаться 200 человек.

"Обучение бесплатное. Занятия будут проходить по трем направлениям: науке, искусству и спорту. Отбор пройдет по всем муниципалитетам республики. Смены будут проходить регулярно и для разных классов, поэтому мы не установим высокий порог на входных олимпиадах. Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты и попробовать свои силы в центре", - привел собеседник агентства слова главы Минобрнауки региона.

Дагестан

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