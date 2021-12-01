В Татарстане человек погиб в столкновении вахтового автобуса с фурой

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, припаркованной у обочины, погиб пассажир автобуса, сообщили в региональном управлении МВД. Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

ДТП произошло в 6:30 в среду на 9-м километре дороги Елабуга-Гари-Абалач.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Туда же выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В Минздраве региона уточнили, что пострадал 21 человек. Одного пациента уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, еще нескольких туда доставят в ближайшее время. Еще один пострадавший от госпитализации отказывается.