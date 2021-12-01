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Житель Забайкалья приговорен к 19 годам колонии за убийство жены на глазах у детей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд приговорил 40-летнего Сергея Воронина из Новопавловки к 19 годам колонии строгого режима за убийство жены на глазах троих детей, сообщили в региональном управлении СК.

Следствие и суд установили, что в декабре 2020 года он выпил и поссорился с женой. Он избил женщину ногами и пригрозил, что ее убьет. Чтобы доказать, что он не шутит, он на глазах жены и троих детей задушил кошку.

"Еще через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил ее электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении, свидетелями преступления стал пятилетний мальчик, а также девочки 10 и 12 лет.

Экспертиза признала его вменяемым.

Суд признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК), в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном в присутствии малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 245 УК), а также в двух фактах угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

С пострадавшей девочкой психологи провели реабилитацию.

Забайкалье СКР Новопавловка

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