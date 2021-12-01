ФСБ в результате спецоперации задержала 85 нелегальных оружейников

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели масштабную спецоперацию против так называемых нелегальных оружейников, задержаны 85 человек, ликвидированы 17 подпольных мастерских.

Как сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецоперация прошла в ноябре в 30 регионах: в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: шесть пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья.

Также обнаружены и изъяты десять артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "ЯГД"), более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В минувшем июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконные деяния с оружием и применение взрывчатых веществ. Закон стал следствием стрельбы в казанской школе, где погибли дети и несколько преподавателей.

Закон излагает в новой редакции статью 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", дифференцируя наказание в зависимости от способов совершения и предмета преступления.

В частности, в отдельную часть выделяются деяния, связанные со сбытом оружия: в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы от 5 до 8 лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Закон также устанавливает использование интернета как отдельный квалифицирующий признак.