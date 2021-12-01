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Разыскиваемого 22 года преступника задержали в Сочи

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Сочи мужчину, который более 20 лет скрывался от следствия в Абхазии и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ФСИН в среду.

"Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года", - говорится в сообщении.

Находясь длительное время в розыске, заочно осужденный изготовил поддельный паспорт на имя другого человека и жил в Абхазии, а последние шесть лет - в Краснодарском крае.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Виноградной улице в Сочи. Проверка по отпечаткам пальцев подтвердила личность разыскиваемого", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 22 года назад уроженец города Кириши Ленинградской области, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году он был освобожден из-под стражи под залог и скрылся.

29 сентября 2008 года Киришский городской суд заочно приговорил беглеца к 5,5 годам лишения свободы беглец по статьям 159 и 228 УК РФ (мошенничество, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).

Сочи

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